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走私4公斤冰毒 2台男遭大板檢方起訴

2名台灣人日前在日本走私毒品，大阪檢方昨日正式起訴。（圖擷自MBS NEWS）

2017-01-14  18:01

〔即時新聞／綜合報導〕又有台灣人在日本被捕且被起訴！月初1名台籍男子走私毒品在日本被捕，又傳出2名台灣人因去年在日本走私冰毒，被日本關西機場警方依《興奮劑管制法》逮捕，昨天遭大阪檢方正式起訴。

綜合日媒報導，2名涉案台灣人為32歲的陳楠賑和52歲的鄭志男，他們把重近4公斤、價值2.77億日圓（約新台幣7600萬元）的冰毒纏在身上，兩人在機場時因行為可疑，被日本警方搜身，最終在他們身上找出27袋冰毒。

陳男向警方坦承犯案，鄭男則表示，不知道身上是冰毒，他們表示，係受台灣朋友所託，負責把冰毒帶到日本，分別可獲得20萬、25萬台幣酬勞。報導指出，陳男在台灣是計程車司機，受到乘客拜託運送冰毒，才會請鄭男一起走私毒品。

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  • 2名台灣人把近4公斤冰毒纏繞在身上。（圖擷自MBS NEWS）

    2名台灣人把近4公斤冰毒纏繞在身上。（圖擷自MBS NEWS）

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標題：走私4公斤冰毒 2台男遭大板檢方起訴


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