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中國民眾不理薩德 赴韓遊客不降反升

去年後4個月，中國遊客訪韓超過380萬人次，同比增長27%。（法新社資料照）

2017-01-14  13:53

〔即時新聞／綜合報導〕南韓與美國協議設置「戰區高空防禦飛彈」（THAAD，簡稱薩德），引發中國不滿，傳聞祭出「限韓令」，封殺南韓演藝圈，也傳出要求減少訪韓遊客。據英國媒體報導，北京方面曾警告南韓部署薩德會打擊南韓旅遊業，但去年最後4個月赴韓的中國遊客卻成長27%。

據英國《金融時報》報導，南韓去年7月決定美國在韓部屬薩德，但在之後的4個月中，中國遊客訪韓超過380萬人次，同比增長27%。

去年4個月的遊客人數對比2014和2015都有明顯上升，但南韓2015年爆發中東呼吸症候群冠狀病毒感染症（MERS-CoV），赴韓旅遊明顯下滑。比對2014年同期，卻只有約230萬人次的中國遊客。

這些數字意味中國限制遊客赴韓的政策仍有侷限。據了解，南韓臨近中國，其流行文化、美食和化妝品對中國持續充滿吸引力，2017年中國旅客赴韓人數可能會繼續增長。

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