美眾議員再提《台灣旅行法》 放寬所有層級官員互訪
2017-01-14 11:49
美國眾議院外交委員會主席羅伊斯等人重提《台灣旅行法》，讓台美所有階級官員互訪。（圖片擷取自網路）
〔即時新聞／綜合報導〕美國眾議院外交委員會主席羅伊斯（Ed Royce），在當地時間週五提出《台灣旅行法》法案（Taiwan Travel Act），讓台灣與美國「所有層級」的官員能夠互相訪問。
根據《美國之音》報導，《台灣旅行法》在去年9月已於參、眾兩院提出，如今羅伊斯與幾位「台灣連線」的眾議員，趁著總統蔡英文結束「英捷專案」，準備過境舊金山返台前再次提案，希望能夠在第115屆新國會通過。
《台灣旅行法》中指出，《台灣關係法》實施以來，台美關係在缺乏高層互動的情況下發展受阻，原因就在於美國自己對雙方高階官員的互訪做出限制，因此，美政府應該鼓勵所有級別官員互訪，包括內閣級別的國安官員，或是一般事務和行政部門的官員交流。
除此之外，美國也應該讓台灣高階官員在受到妥適尊重及尊嚴下到美國訪問，以及鼓勵台灣駐美代表處與其它在美機構能夠進行相關業務。
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