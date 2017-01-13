不爽女記者穿同色 澳女主播臭臉「不錄了」...

澳洲一名女主播（中）不滿女記者（左）穿同色系衣服，當場要求換裝，讓來賓（右）相當尷尬。（圖擷自YouTube）

2017-01-13 17:01

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲一名女主播安柏（Amber Sherlock）因不滿女記者朱莉（Julie Snook）與她穿同色系衣服，當場在鏡頭前擺臭臉「霸錄」，直到朱莉穿上黑色外套才願意續錄，引發觀眾批評。

綜合外媒報導，澳洲《9 News》女主播安柏日前與女記者朱蒂一起採訪心理學家，3人碰巧都穿上白色衣服入鏡，造成安柏當場發飆，她不斷要求朱蒂換衣服，還直接拿起手機聯絡造型師。

當時安柏不斷表示，「不能3個人都穿白色，朱蒂妳需要穿上一件夾克。」朱蒂則稱沒時間換衣服，並表示「我穿的其實是淺藍色。」安柏回嗆「我2小時前就請妳換衣服了！這個要求不難」受訪的心理學家則是一臉尷尬，她打圓場說自己可以換衣服，但不被安柏接受。

安柏的行為被許多觀眾批評，她的同事事後為此道歉，她本人也坦承反應過度。朱蒂則說，「我和安柏都超愛白色，我們是好朋友，我喜歡與她一起工作。新聞工作環境快速，總會發生一些事情。」

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