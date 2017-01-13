| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
中職》陽建福加盟統一獅 月薪12萬 仁愛鄉春陽部落民宅竄火 6旬男葬身火窟
 首頁 > 國際

不爽女記者穿同色 澳女主播臭臉「不錄了」...

澳洲一名女主播（中）不滿女記者（左）穿同色系衣服，當場要求換裝，讓來賓（右）相當尷尬。（圖擷自YouTube）

2017-01-13  17:01

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲一名女主播安柏（Amber Sherlock）因不滿女記者朱莉（Julie Snook）與她穿同色系衣服，當場在鏡頭前擺臭臉「霸錄」，直到朱莉穿上黑色外套才願意續錄，引發觀眾批評。

綜合外媒報導，澳洲《9 News》女主播安柏日前與女記者朱蒂一起採訪心理學家，3人碰巧都穿上白色衣服入鏡，造成安柏當場發飆，她不斷要求朱蒂換衣服，還直接拿起手機聯絡造型師。

當時安柏不斷表示，「不能3個人都穿白色，朱蒂妳需要穿上一件夾克。」朱蒂則稱沒時間換衣服，並表示「我穿的其實是淺藍色。」安柏回嗆「我2小時前就請妳換衣服了！這個要求不難」受訪的心理學家則是一臉尷尬，她打圓場說自己可以換衣服，但不被安柏接受。

安柏的行為被許多觀眾批評，她的同事事後為此道歉，她本人也坦承反應過度。朱蒂則說，「我和安柏都超愛白色，我們是好朋友，我喜歡與她一起工作。新聞工作環境快速，總會發生一些事情。」

相關影片請見：

廣告
  • 女記者被迫穿上黑色夾克。（圖擷自YouTube）

    女記者被迫穿上黑色夾克。（圖擷自YouTube）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 主播 女主播 拒錄 新聞 澳洲 霸錄
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤瑞典牛肉丸
泰式椒麻雞
天冷，吃這「鍋」！
枸杞包心粉圓
轉寄

標題：不爽女記者穿同色 澳女主播臭臉「不錄了」...


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月13日‧星期五‧丙申年臘月十六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.