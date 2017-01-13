美少女「直播上吊自殺」 百萬網民目睹
2017-01-13 16:10
自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
〔編譯陳正健／綜合報導〕社群網站上近來掀起直播風潮。不過，美國喬治亞州一名12歲女童，卻用手機直播自己上吊自殺的過程，影片流傳至今已有百萬人點閱，引發公眾關注。
喬治亞州少女戴維絲（Katelyn Nicole Davis）於去年12月底，開啟手機直播功能，聲稱自己遭到家庭成員性侵，接著在自家後院上吊身亡。
事發後，這段自殺影片已經移除，但畫面已在各大網站流傳，包括YouTube和臉書。YouTube上估計已有將近4萬人點閱，但影片之後已被移除。
爭議的是，有些網站仍繼續展示這個自殺影片，並且從中獲得廣告收益。不過，約有數百人向當局抱怨，要求阻止影片流傳。
當地警察局長托德（Ken Dodd）指出，警方盡可能阻止自殺影片流傳，這可能對兒童造成危害，目前已連繫其他網站。
其實，直播功能惹議已有許多先例。去年，美國俄亥俄州18歲少女羅琳娜（Marina Lonina），因為直播女性友人遭到性侵的過程，不僅受到公眾譴責，還得吃上牢飯。
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