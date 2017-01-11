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傳朴施壓金援崔順實59億 韓檢明傳喚三星李在鎔

2017-01-11  20:05

〔即時新聞／綜合報導〕韓國獨立檢察組發言人李圭喆今（11）日在記者會上表示，已從崔順實平板電腦中，起出了崔順實與三星聯繫商討資助一事具體證據，總統朴槿惠也涉入其中。

據《韓聯社》報導，針對平板電腦持有者爭議，獨立檢查組公開其型號，指出該平板電腦連繫人為「崔瑞元」，經比對電子信箱帳號及郵件往返，發現崔瑞元就是崔順實，證實該平板為崔順實所有，並在信箱內發現100多封崔順實與大韓馬術協會副會長、三星電子專務黃晟洙相互連繫的郵件，內容涉及三星資金流入崔順實在德國個人公司的過程、房產及納稅問題。

獨立檢察組明上午9點半將針對「三星合併案」涉嫌與總統朴槿惠幕後交易一事，傳喚三星電子副會長李在鎔到案說明。

2015年，三星物產和第一毛織推進合併，獨立檢察組懷疑政府在背後大力支援此一合併案，才會使其在反對聲浪中得以成功合併，而政府支持的代價就是，三星必須提供資金援助給予崔順實一家，據悉，因朴槿惠對李在鎔持續施壓，三星最後決定向崔順實提供220億韓元（約新台幣59億）的資金援助。

三星方面則嚴正駁斥毛織合併案與政府進行內幕交易一事，並指出向崔順實提供資金援助全是因為不敵總統朴槿惠的施壓，逼不得已之下才做的決定。

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  • 獨立檢察組明上午9點半將針對「三星合併案」涉嫌與總統朴槿惠幕後交易一事，傳喚三星電子副會長李在鎔到案說明。（歐新社）

    獨立檢察組明上午9點半將針對「三星合併案」涉嫌與總統朴槿惠幕後交易一事，傳喚三星電子副會長李在鎔到案說明。（歐新社）

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