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越南下龍灣又傳火燒船 21人獲救

2017-01-10  22:37

〔即時新聞／綜合報導〕越南下龍灣於今日早上發生一起火燒船意外，所幸21名遊客與工作人員及時被救出，而目前停靠於下龍灣的所有觀光船隻都必須進行安全檢查。

綜合外媒報導，越南下龍灣於星期二當地時間早上6:30左右發生一起火燒船意外，該船上有14名外國旅客及7名工作人員，事發當時已被鄰近的船隻給救出，所幸無人受傷。

而火燒船已被及時撲滅，目前還不知道真正的起火原因，根據當地媒體報導，在意外發生後，停靠於下龍灣的所有觀光船都必須進行安全檢查。

越南下龍灣每年都吸引超過300萬名遊客到訪，以搭船的方式在當地觀光遊覽，但船隻的安全卻令人憂心，去年5月，還曾發生過一起火燒船意外，當時36名遊客也被迫跳船逃生。

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  • 下龍灣火燒船現場，所幸21名人員，無人受傷。（圖擷自zing.vn）

    下龍灣火燒船現場，所幸21名人員，無人受傷。（圖擷自zing.vn）

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