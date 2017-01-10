美種族主義高漲？白人情侶帳單寫「不給黑人小費」

2017-01-10 21:40

〔即時新聞／綜合報導〕川普當選美國總統後，不少民眾認為美國的種族主義高漲，日前維吉尼亞州竟傳出，白人情侶用餐完後，黑人服務生服務卻收到「不給黑人小費」的紙條，引發討論。

據《BBC》報導，一名黑人女服務員卡特（Kelly Carter），上週末在餐廳服務一對20幾歲的白人情侶，他們用餐後只付了餐點費，卻未給任何小費，還在收據上寫下：「服務得很好，但不會給黑人小費」。

一名熟客將這張帳單拍攝上傳網路，許多熟客都親自到餐廳來為卡特打氣或用餐提供小費，網路上還有人發起募款活動，為她募得了300美元（約9582元台幣）。

卡特受訪時表示，她不會因這樣種族歧視影響她的工作，即便他們再來用餐，也會以相同的態度服務兩人，以德報怨的心態也讓眾人對她讚許有加。