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哥國知名景點驚傳吊橋倒塌 遊客摔深谷至少11死

哥國知名景點驚傳吊橋倒塌意外，多名遊客墜谷，已造成至少11人死亡。（擷取自當地媒體《EL TIEMPO》）

2017-01-10  15:04

〔即時新聞／綜合報導〕哥倫比亞中部旅遊勝地「Villavicencio」附近的深谷吊橋驚傳倒塌，多名旅客隨即摔落80公尺的深谷。當地媒體報導，本起事件已造成至少11人死亡，14人受傷。

根據《BBC》與當地媒體報導，事發時吊橋周邊約有上百名遊客，其崩斷時約有將近30人走在橋上。救難人員推測，事故應是由於承載過重及設備老舊等原因所引起，目前確定死亡人數為11人，其中有3名12歲以下的兒童。

報導指出，當地居民曾對老舊吊橋的安全性發出警告，但有關當局卻繼續放任一團團的旅客繼續至該處旅遊。「吊橋並無法支持這樣的重量，更何況橋板及繩索大多都已腐爛了」，當地社區行動委員會主席坦言，「有關當局從未對吊橋進行過維護工作」。

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  • 當地救難人員火速趕往現場對傷者進行急救。（擷取自當地媒體《EL TIEMPO》）

    當地救難人員火速趕往現場對傷者進行急救。（擷取自當地媒體《EL TIEMPO》）

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