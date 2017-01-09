蔡總統與美參議員克魯茲會談

2017-01-09 00:38

〔中央社〕總統蔡英文今天在休士頓會晤美國前總統參選人暨聯邦參議員克魯茲，雙方預料將就台美關係，及台灣與美國新政府與新國會合作等事務交換意見。

蔡總統在德州休士頓過境第2日，與共和黨籍前總統參選人暨聯邦參議員克魯茲（Ted Cruz）進行會談。德州選出的克魯茲是參院外交委員會重要議員，長期關注台海情勢並支持台灣。

克魯茲在當地時間8日上午10時抵達「英捷專案」中美洲訪問團下榻飯店。克魯茲公開支持美國總統當選人川普（Donald Trump）與蔡總統通電話，並曾祝賀蔡總統勝選。

克魯茲在2016年共和黨總統提名初選戰到最後，落敗於川普，是共和黨與保守派重要議員。