明星殺人鯨逝 動保團體：悲慘展演一生劃句點

提利康在幼鯨時被人類捕獲,從此被關進水族箱圈養,並在海洋世界表演以娛樂人類,但因長期在水族箱內生活,牠的背鰭並不如野生殺人鯨般高聳,而是歪向左邊。(美聯社)

2017-01-07 17:05

〔即時新聞/綜合報導〕美國海洋世界(Sea World)的殺人鯨(虎鯨)提利康(Tilikum)證實已死亡,提利康有涉嫌殺死三個人的前科,其是因批判圈養虎鯨表演的紀錄片《黑鯨》(Blackfish)而聲名大噪。

綜合外媒報導,海洋世界證實,「提利康1月6日上午辭世,訓練師群、照顧團隊,以及晝夜不斷為牠提供世界級照護的獸醫師們隨侍在側」,據估計,提利康年約36歲;提利康在幼鯨時為人類捕獲,從廣闊無際的海洋被關進水族箱圈養,並在海洋世界長期表演娛樂人類,由於長期在水族箱內,牠的背鰭並不如野生殺人鯨般高聳,而是歪向左邊,去年3月提利康因嚴重的肺炎感染一度病危。

提利康在1991、1999及2010年時,都涉嫌傷人致死,其中在2010年發生的攻擊事件最令人震驚,在奧蘭多海洋世界,提利康在眾目睽睽之下,將訓練師布蘭齊(Dawn Brancheau)拖入水中致死。

一部2013年發行的紀錄片《黑鯨》,就是以牠為主角,敘述牠在幼鯨時就被捕撈,輾轉販售至各水族館表演,以及3次接觸人員死亡的紀錄,喚起人們關注圈養對殺人鯨身心帶來的迫害及創傷,專家指出,牠們受到很重的藥物控制,壓力會讓牠們啃咬水池的邊緣,造成牙齒斷裂或磨損,而近親交配則產生了沒有社會認同的混種虎鯨。

自此以後,海洋公園的遊客便逐漸減少,海洋公園的股價在過去兩年也跟著下降,美國紐約州和加州則立法禁止虎鯨圈養。

在得知提利康的死訊後,動物權利團體善待動物組織(People for the Ethical Treatment of Animals)上傳一張提利康的照片,並留言,「提利康請安息,你30年來的悲慘遭遇終於劃下句點」。