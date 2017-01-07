明星殺人鯨逝 動保團體：悲慘展演一生劃句點
提利康在幼鯨時被人類捕獲，從此被關進水族箱圈養，並在海洋世界表演以娛樂人類，但因長期在水族箱內生活，牠的背鰭並不如野生殺人鯨般高聳，而是歪向左邊。（美聯社）
〔即時新聞／綜合報導〕美國海洋世界（Sea World）的殺人鯨（虎鯨）提利康（Tilikum）證實已死亡，提利康有涉嫌殺死三個人的前科，其是因批判圈養虎鯨表演的紀錄片《黑鯨》（Blackfish）而聲名大噪。
綜合外媒報導，海洋世界證實，「提利康1月6日上午辭世，訓練師群、照顧團隊，以及晝夜不斷為牠提供世界級照護的獸醫師們隨侍在側」，據估計，提利康年約36歲；提利康在幼鯨時為人類捕獲，從廣闊無際的海洋被關進水族箱圈養，並在海洋世界長期表演娛樂人類，由於長期在水族箱內，牠的背鰭並不如野生殺人鯨般高聳，而是歪向左邊，去年3月提利康因嚴重的肺炎感染一度病危。
提利康在1991、1999及2010年時，都涉嫌傷人致死，其中在2010年發生的攻擊事件最令人震驚，在奧蘭多海洋世界，提利康在眾目睽睽之下，將訓練師布蘭齊（Dawn Brancheau）拖入水中致死。
一部2013年發行的紀錄片《黑鯨》，就是以牠為主角，敘述牠在幼鯨時就被捕撈，輾轉販售至各水族館表演，以及3次接觸人員死亡的紀錄，喚起人們關注圈養對殺人鯨身心帶來的迫害及創傷，專家指出，牠們受到很重的藥物控制，壓力會讓牠們啃咬水池的邊緣，造成牙齒斷裂或磨損，而近親交配則產生了沒有社會認同的混種虎鯨。
自此以後，海洋公園的遊客便逐漸減少，海洋公園的股價在過去兩年也跟著下降，美國紐約州和加州則立法禁止虎鯨圈養。
在得知提利康的死訊後，動物權利團體善待動物組織（People for the Ethical Treatment of Animals）上傳一張提利康的照片，並留言，「提利康請安息，你30年來的悲慘遭遇終於劃下句點」。
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