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佛州槍擊案槍手稱曾被逼看IS影片 自覺心智受控

佛州機場傳出槍擊事件，造成5死8傷。（路透）

2017-01-07  16:01

〔即時新聞／綜合報導〕美國佛州機場當地時間6日下午發生槍擊事件，造成5死8傷，槍手為26歲的聖地亞哥（Esteban Santiago），證實是參與過伊拉克戰爭的退役軍人，稍早媒體指出，他自曾被逼看IS影片，心智感覺受控制。

發生在佛羅里達州勞德岱堡好萊塢國際機場的這起槍擊案，槍手聖地亞哥過去是美國軍人，2007年至2016年被分派到波多黎各、阿拉斯加。其間曾參與伊拉克戰爭，去年8月退役後獲得6枚勳章。

《路透社》引述一名聯邦執法官員指出，聖地牙哥去年11月曾到阿拉斯加安克雷奇（Anchorage）的聯邦調查局（FBI）辦公室，向FBI幹員表示，一個情報單位命令他看IS的影片，讓他感覺心智遭受控制。

事後聖地牙哥被轉到心理醫院治療，隨後FBI展開調查，但沒有查出他與恐怖組織的關聯。聖地牙哥的兄弟拜恩（Bryan Santiago）表示，沒有想到自己的手足會是槍手，並說聖地牙哥從伊拉克回國後，並沒有患上創傷後壓力症候群（PTSD）；聖地牙哥的阿姨則認為，他從國外任務結束後，彷彿就變了一個人。

此外，《每日郵報》指出，聖地牙哥曾用食指比出與IS相同的手勢，讓人質疑此案是否與IS相關。不過目前IS還沒有針對此事做出反應。

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  • 這起槍擊案槍手為美國退役軍人聖地亞哥（Esteban Santiago），他曾獲得6枚勳章。（圖擷自推特）

    這起槍擊案槍手為美國退役軍人聖地亞哥（Esteban Santiago），他曾獲得6枚勳章。（圖擷自推特）

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