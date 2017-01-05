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直播凌虐白人 4名反川普黑人青年被捕

2017-01-05  23:36

〔即時新聞／綜合報導〕美國芝加哥有4名18歲的黑人青年涉嫌綁架、凌虐1名有疑似有智能障礙的18歲白人青年，他們對白人青年拳打腳踢，甚至用刀割下受害者的頭皮、用菸頭燙傷口，行徑相當兇殘，他們更將整個過程放在臉書直播，目前芝加哥警方已將4人拘捕。

警方是在當地時間3日下午發現受害者，他遭施暴後精神恍惚，漫無目的的在街上遊蕩，警方上前協助後才讓整起事件曝光。警方指出，受害者疑似和施暴的其中一人是同學，他們約被害者出來見面，接著將受害者綁入車中，載到芝加哥的某處公寓內虐待，並把整段過程拍成影片PO網直播。

由影片可見，他們指控受害者是川普的支持者，不斷對受害者叫囂、辱罵：「去你的川普！去你的白人！」並實施凌虐，而受害者至少和嫌犯相處了24小時。

警方目前已將2男2女的嫌犯逮捕，他們可能會被指控綁架以及仇恨犯罪。受害者在經過治療後，已經出院休養。

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  • 警方指出，遭到凌虐的白人青年至少和嫌犯相處了24小時。（美聯社）

    警方指出，遭到凌虐的白人青年至少和嫌犯相處了24小時。（美聯社）

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