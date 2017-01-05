歐巴馬卸任前感謝美軍奉獻...咚！一名士兵不支倒地

歐巴馬在接受軍方歡送儀式時，一名美國士兵突然暈倒。（歐新社）

2017-01-05 17:58

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統歐巴馬今出席美軍為他舉行的歡送儀式，在進行演講時，一位士兵卻突然暈倒，畫面剛好被記者拍下。

根據外媒報導，這名士兵疑似是因為體力不支暈倒，歐巴馬演講時則談到，非常感謝軍人對國家的奉獻及犧牲，並保證在與川普政權過渡期間能讓軍隊無縫交接，就像他曾享受到的那樣。

但士兵倒下的畫面太過戲劇性，外媒報導後，外國網友紛紛留言：「可憐的士兵」，還有人揶揄：「他大概是受夠歐巴馬了」、「其實大多數的美國人都快暈倒了，等不及看到川普上任了」。

歐巴馬在接受軍方歡送儀式時，一名美國士兵突然暈倒。（歐新社）

歐巴馬（右二）、副總統拜登（左二）、國防部長卡特（右一）和美軍參謀首長聯席會議主席鄧普西（左一）一起出席歡送儀式。（法新社）

歐巴馬今天出席美國軍方為他舉辦的歡送儀式。（歐新社）