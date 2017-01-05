首位登上太空站的非裔女性 明年5月啟航
2017-01-05 17:56
美國國家航空暨太空總署指出，將於2018年送兩位太空人上國際太空站，其中包含首次上太空的艾佩斯（見圖），她將成為首位上太空站的非裔美籍人士。（圖擷自NASA網站）
〔即時新聞／綜合報導〕美國國家航空暨太空總署（NASA）4日時表示，將於2018年送兩位太空人上國際太空站（International Space Station），其中也包含首次上太空的艾佩斯（Jeanette Epps），她將成為首位上太空站的非裔美籍人士。距離蘇聯太空人尤里（Yuri Alekseyevich Gagarin）在1961年成為第一個進入太空的人類，相隔已快60年。
艾佩斯曾任CIA技術情報員
來自美國紐約雪城（Syracuse）的艾佩斯曾在萊莫恩學院（LeMoyne College，雪城的私立大學）取得物理學士學位，並在1994年取得科學碩士學位，2000年則拿到航太工程博士學位。她在2009年被NASA選中前，曾有長達7年的時間在美國中央情報局（CIA）擔任技術情報員。艾佩斯預計會在明年5月進到太空站擔任工程師，並加入第56號探險任務，之後也會持續待在第57號探險隊。
另一名將在2018年3月先上太空站擔任工程師的則是退伍軍人菲斯特爾（Andrew Feustel），他將加入第55號探險任務。菲斯特爾是在2000年被NASA選中，並曾在2009年及2011年分別協助哈伯太空望遠鏡的維修任務及參與奮進號太空梭的最後一次任務。
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