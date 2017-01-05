中國高鐵穿越霧霾 慘烈照讓網友驚呼「火燒車」

穿越霧霾災區的中國高鐵「和諧號」，車身就像是被火燻過。（擷取自臉書）

2017-01-05 10:07

〔即時新聞／綜合報導〕中國網友上傳一張照片，直擊一輛穿越霧霾災區的高鐵列車，只見整個車頭簡直就像是被火燒過，令網友們驚呼「這是穿越火線的列車吧」。

分享照片的網友表示，這輛高鐵「和諧號」剛剛到達北京車站，車身好像被火燻過，網友解釋，這是由於車速過快與空氣摩擦產生靜電，而霧霾中高濃度PM2.5的顆粒因此黏附在車上，才讓車頭被「燻」成駭人的褐黃色。

照片經分享至PTT後引發熱論，由於該列車名為「和諧號」，也就是中國流行用語「河蟹」的原字，更引鄉民們譏嘲說「這車太不和諧了！給我就地掩埋！」、「河蟹號戰損版」、「穿越火線的列車」、「其實是消防列車，我們都錯怪它了」、「剛從宇宙大氣層回來，沒事兒沒事兒」。