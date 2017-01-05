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禽流感肆虐 法國部分地區即日起撲殺鴨鵝

法國西南部部分地區5日起將撲殺鴨鵝。圖為法國農業部長勒弗爾（右3）去年5月在禽流感撲殺過後的復育期前往農場視察。（法新社）

2017-01-05  01:33

〔編譯張沛元／綜合報導〕法國農業部4日對禽流感疫情最嚴重的西南部部分地區下達撲殺令，所有自由飼養的鴨與鵝會從5日起到大約20日遭大規模撲殺，總數可能達130萬隻，盼能藉此控制疫情。

撲殺令範圍是包括熱爾省、朗德省與上庇里牛斯省的部分地區在內的法國西南部，但區域內仍有若干農場得以豁免，像是非自由飼養與一條龍式生產（從小鴨到最終產品一手包辦）的農場。

法國西南部是以鴨肝與鵝肝製作肥肝的主要生產地，去年就曾爆發嚴重的禽流感疫情。

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