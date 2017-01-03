土耳其新年夜店恐攻 又有2嫌落網

2017-01-03 22:55

〔編譯張沛元／綜合報導〕土耳其多根通訊社3日報導，土國大城伊斯坦堡元旦當天的夜店血腥恐怖攻擊又有2名嫌犯落網，總逮捕人數迄今已達16人，但主嫌仍在逃。

根據了解，最新落網的2嫌為外籍人士，是在進入阿塔圖克國際機場時被警方帶走問話。土國政府2日曾表示，已就夜店恐攻逮捕8人，但稍後又在土國城市科尼亞逮捕6人，合計共14人，再加上最新落網的2人，迄今已有16人被補。

儘管如此，據信來自中亞地區的夜店恐攻主嫌依然在逃；當地媒體報導，主嫌原在科尼亞租屋，之後來到伊斯坦堡犯案。

伊斯坦堡高檔夜店「雷娜」（Reina）在2017年第1天發生屠殺式恐攻，至少1名槍手在擠滿數百名狂歡客的店內任意掃射，造成包括數十名外籍人士在內的39人死亡，另有69人受傷；極端組織「伊斯蘭國」（IS）隔日承認犯案。