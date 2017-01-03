| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
土耳其新年夜店恐攻 又有2嫌落網
 首頁 > 國際

土耳其新年夜店恐攻 又有2嫌落網

2017-01-03  22:55

〔編譯張沛元／綜合報導〕土耳其多根通訊社3日報導，土國大城伊斯坦堡元旦當天的夜店血腥恐怖攻擊又有2名嫌犯落網，總逮捕人數迄今已達16人，但主嫌仍在逃。

根據了解，最新落網的2嫌為外籍人士，是在進入阿塔圖克國際機場時被警方帶走問話。土國政府2日曾表示，已就夜店恐攻逮捕8人，但稍後又在土國城市科尼亞逮捕6人，合計共14人，再加上最新落網的2人，迄今已有16人被補。

儘管如此，據信來自中亞地區的夜店恐攻主嫌依然在逃；當地媒體報導，主嫌原在科尼亞租屋，之後來到伊斯坦堡犯案。

伊斯坦堡高檔夜店「雷娜」（Reina）在2017年第1天發生屠殺式恐攻，至少1名槍手在擠滿數百名狂歡客的店內任意掃射，造成包括數十名外籍人士在內的39人死亡，另有69人受傷；極端組織「伊斯蘭國」（IS）隔日承認犯案。

廣告
  • 新年元旦當天發生恐攻的土耳其伊斯坦堡夜店Reina門口外，3日被放滿罹難者照片與花束。（路透）

    新年元旦當天發生恐攻的土耳其伊斯坦堡夜店Reina門口外，3日被放滿罹難者照片與花束。（路透）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 元旦 土耳其 夜店 恐攻 落網
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤南瓜燉牛肉
家常菜✤蔥爆魚條
調味料下鍋有順序！
鋁箔紙洗排水孔？
轉寄

標題：土耳其新年夜店恐攻 又有2嫌落網


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月3日‧星期二‧丙申年臘月初六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.