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香港扣押星國裝甲車突「消失」 海關、保安未回應

2017-01-02  20:04

〔即時新聞／綜合報導〕去年11月底，一艘從高雄開往新加坡的貨輪在香港停靠時，星國9輛裝甲車遭港府扣留，而過去一個多月被扣在香港屯門海關的裝甲車今（2）日卻突然消失了，香港海關表示，該案還在調查中，沒有進一步資訊可提供。

星國9輛裝甲車「Terrex AV-81」，去年因未向海關申報遭扣押，該事更演變成外交風波，造成星、中兩國關係緊張，中國不滿台星軍事交流，放話要恪守一中原則，星國則表示台星軍事交流不喊卡。

據香港《蘋果日報》報導，9輛裝甲車遭扣押後，被運往香港屯門內河碼頭的露天倉庫，海關消息稱這是為了保護裝甲車，方便做進一步調查等。直至去年12月30日，裝甲車一直被放在貨櫃車運輸架上，但今晨發現已消失。

該地保安人員拒絕對此回應，香港海關則指出，因案件還在調查中，「沒有進一步資料可提供」。香港保安局和星國國防部則尚未回覆。

報導指出，星國國防部第二部長黃永宏曾在去年12月30日在臉書透露，星國政府曾從各層面與港府交涉，要求盡快返還裝甲車但未果，他對此感到不悅。

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  • 去年11月底，一艘從高雄開往新加坡的貨輪在香港停靠時，星國9輛裝甲車遭港府扣留，而過去一個多月被扣在香港屯門海關的裝甲車今（2）日突然消失了。（美聯社）

    去年11月底，一艘從高雄開往新加坡的貨輪在香港停靠時，星國9輛裝甲車遭港府扣留，而過去一個多月被扣在香港屯門海關的裝甲車今（2）日突然消失了。（美聯社）

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