韓國總統大選民調 文在寅超車潘基文

韓國的最大在野黨、共同民主黨前黨魁文在寅（圖）在本次民調中，所獲得的支持率贏過潘基文。（美聯社）

2017-01-02 21:15

〔即時新聞／綜合報導〕韓國總統朴槿惠身陷「閨密門」干政醜聞，遭國會彈劾，導致原定今年12月舉行的韓國總統大選，可能會因此提前舉行，韓國媒體也針對5名潛在總統參選人做民調，結果顯示，韓國的最大在野黨、共同民主黨前黨魁文在寅支持率最高，甫卸任的聯合國前秘書長潘基文居次。

《韓聯社》報導，本次調查由《韓聯社》與《KBS》電視台共同委託民調機構「Korea Research」調查，該調查在去年12月28日到29日舉行，針對韓國全國2022名成年人進行民調，結果顯示，文在寅獲21.6%的支持率居冠、潘基文17.2%居次，第三名是城南市長李在明（11.4%），第四名則是韓國第二大在野黨、國民之黨前黨魁安哲秀與忠清南道知事安熙正，兩人皆獲得4.6%的支持率。

對於文在寅支持率贏過潘基文一事，共同民主黨議員金慶洙認為，此調查結果反映出了國民的政治需求；潘基文方面相關人士則表示，潘基文目前人還在美國，不宜對韓國國內的輿論調查一一回應，該人士認為，回顧過去，若在大選之際，政治版圖發生劇烈變化，這些民調結果也會變得毫無意義。