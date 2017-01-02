土耳其夜店39死恐攻 IS宣稱犯案
2017-01-02 17:11
土耳其伊斯坦堡夜店Reina發生39死近70傷的恐攻，激進組織伊斯蘭國（IS）出面宣稱犯案。圖為案發後土耳其警察包圍現場。（美聯社）
〔即時新聞／綜合報導〕土耳其伊斯坦堡夜店Reina跨年時有600人湧入狂歡，孰料1名歹徒竟闖入開槍掃射，釀成39死近70傷的悲劇，土國當局定調為恐攻，槍手也逃逸無蹤，恐怖組織伊斯蘭國（IS）剛剛則出面宣稱犯案。
據《衛報》報導，土耳其媒體指出，政府目前認為兇手來自中亞國家如吉爾吉斯或烏茲別克，警方將會將此案與6月發生在伊斯坦堡阿塔圖克機場（Ataturk）的自殺炸彈襲擊做交叉分析，以釐清是否都是IS所為。
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