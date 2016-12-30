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耶誕節送18歲女兒假陽具？ 媽媽喊冤：誤會大了

女兒打開禮物傻眼說，我盯了這個禮物好久，除了情趣用品以外，我想不到它有什麼用途。（圖擷自twitter）

2016-12-30  15:13

〔即時新聞／綜合報導〕耶誕節期間，許多父母會為子女準備禮物，一位來自美國路易斯安那州的18歲女孩夏爾比（Shelby Donovan），在耶誕夜打開媽媽為她準備的禮物，包裝一拆開卻頓時傻眼，隨後她把禮物照片PO上網，引發網友瘋傳。

根據《哈芬登郵報》（The Huffington Post）報導，最近推特上一張耶誕禮物照片被網友瘋傳，女孩夏爾比開心地打開媽媽為她準備的聖誕禮物，拆開後頓時傻眼，一個粉紅色的長條圓環，連著一根凸出的棒狀物，夏爾比說：「我盯了這個禮物好久，除了情趣用品以外，我想不到它有什麼用途」、「可是沒人會在全家人都在的場合送這個吧」？

家人第一眼看到這個禮物時，也爆出笑聲，夏爾比母親哭笑不得：「你們居然以為我送給女兒假陽具？」其實這只是角度差異，這個東西其實是個握杯器，在網拍上要價16.99美元（約新台幣550元），夏爾比奶奶還故意說：「這禮物白天很好用，晚上很實用」。

因為夏爾比最近愛喝咖啡，於是媽媽想說送一個握杯器給她，讓女兒方便拿杯子；夏爾比把這個被誤會大了的禮物PO到推特上，立刻讓網友笑噴、瘋狂轉傳，短短幾天就超過19萬人按讚，近8萬人轉發。

其實這只是角度差異，這個東西其實是個握杯器，媽媽想說女兒愛喝咖啡，送一個握杯器給她，讓女兒方便拿杯子。（圖擷自twitter）

夏爾比跟她的母親。（圖擷自twitter）

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相關關鍵字： 假陽具 情趣用品 聖誕禮物 自慰棒
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