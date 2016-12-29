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小三遭元配爆打倒地 一站起來網友都心動了…

正妹小三讓網友傾心。（圖取自網路）

2016-12-29  07:44

〔即時新聞／綜合報導〕中國時常傳出元配爆打小三的新聞，只是這次情況有些不同，被打倒的小三因為長得太正，連網友都動搖了。

中媒報導，中國浙江麗水街頭，一名疑似小三的女子遭到元配當街爆打。只見小三痛苦倒地，元配則繼續拉著她頭髮大罵，一旁圍觀群眾則說著「好了好了，差不多了」，元配怒氣未消，繼續痛踹小三，還怒嗆「看到一次打一次」。隨後小三站起身來，一撩頭髮，活脫脫是個大美女。

影片放上網路後，許多網友被小三的美貌誘惑，決定不支持元配，有人反過來批評元配管不好丈夫，也有人感慨，長得這麼美何必當小三。但還是有正義之士堅持，當小三就是不對，活該被打。

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  • 元配爆打小三。（圖取自網路）

    元配爆打小三。（圖取自網路）

  • 小三起身一撩頭髮，驚艷眾人。（圖取自網路）

    小三起身一撩頭髮，驚艷眾人。（圖取自網路）

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標題：小三遭元配爆打倒地 一站起來網友都心動了…


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