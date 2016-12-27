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棋靈王再現？「神之手」現身國際圍棋網痛宰對手

2016-12-27  18:06

〔即時新聞／綜合報導〕真實身份不明的超強棋手「神之手」（God Moves），最近突然現身國際圍棋網站，除了直落三痛宰日本當前最強的圍棋 AI 程式「Deep Zen Go」，第2局更用上了動漫《棋靈王》中的知名棋路「第一手天元」，引起圍棋界一片譁然。

《朝日新聞》報導，這位暱稱為「神之手」（God Moves）的超強棋士，上月29日於國際圍棋網站「KGS」首度現身，對弈和日本圍棋程式「Deep Zen Go」搭載同樣軟體的「Zen 19 L」取得連勝，12月1日再戰依舊完勝。「Deep Zen Go」11月曾和日本圍棋傳奇、本因坊名人趙治勳對戰、取得1勝2敗的戰績。

「神之手」平均每下一步棋只需要思考5秒，被認為是新一代AI，但開發Alpha Go、打敗韓國世界級棋士李世石的DeepMind公司卻否認是他們所為；網友們也初步排除是中、日、韓三國高手，因為當時這些高手都正在對弈，因此「神之手」的真實身分至今仍成謎。

更令日本圍棋界詫異的是，「神之手」的棋路令人捉摸不定，還用上了動漫《棋靈王》中的棋路，在棋局第一手就下天元，用氣勢先發制人。精通電腦圍棋、曾任「Deep Zen Go」顧問的棋手大橋拓文六段讚嘆道：「人類世界還未竟的圍棋界真理，也許就潛藏在神之手的棋路中。」

消息一在網路上傳開，網友們紛紛聯想到動漫《棋靈王》中，佐為以SAI之名在網路下棋的情景，留言表示：「佐為回來了嗎」、「這是《JUMP》的新連載漫畫嗎？」、「SAI，是你？！」

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  • 日本網友分享「神之手」（God Moves）的棋譜，在第一手就下天元，令人捉模不透。（圖擷取自Youtube影片）

    日本網友分享「神之手」（God Moves）的棋譜，在第一手就下天元，令人捉模不透。（圖擷取自Youtube影片）

  • 日本知名動漫《棋靈王》中，古代棋手「佐為」利用SAI之名登錄圍棋網。（翻攝網路）

    日本知名動漫《棋靈王》中，古代棋手「佐為」利用SAI之名登錄圍棋網。（翻攝網路）

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相關關鍵字： 人工智慧 圍棋 日本 棋靈王
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