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俄軍機空難釀92死 今尋獲黑盒子

俄軍一架「圖-154」發生墜機意外，機上92人全數罹難，而稍早調查人員已在殘骸中找到黑盒子。圖為「圖-154」，非本次失事班機。（路透）

2016-12-27  16:43

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯軍方一架「圖-154」（Tu-154）軍機，25日飛往敘利亞途中不幸墜毀於黑海，機上92人全數罹難，而稍早調查人員已在殘骸中找到黑盒子，研判失事原因可能是異物進入引擎，也不排除是飛行員操作失誤或技術故障，目前正對此研究。

根據《今日俄羅斯》報導，俄羅斯國防部指出，為了對「圖-154」進行打撈，總計派出45艘船、15艘無人潛艇、192位潛水員、12架飛機以及5架直升機，在經過探測後，發現「圖-154」斷成五大塊，黑盒子則是被無人潛艇在距離岸邊1.6公里、約17公尺深的海底找到，隨後便送往位於莫斯科郊區的空軍中央研究所等待調查。

知情調查人士指出，飛機墜毀的關鍵因素很有可能是異物入侵引擎，但也不排除是飛行員操作失誤或是飛機故障，詳細結果仍須等待黑盒子解密完成。

這架「圖-154」從莫斯科起飛後不久，便墜毀在黑海度假勝地素溪附近，當時機上載有92名乘客，包括8名機組人員、64名前往敘利亞進行新年勞軍活動的紅軍歌舞團（Red ArmyChoir）成員以及3名記者等，92人全數罹難。

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