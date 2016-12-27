南韓執政黨鬧分裂「反朴派」出走組新黨

新世界黨29名「反朴派」議員今日在國會召開記者會，宣布正式退黨，另組「改革保守新黨」。（美聯社）

2016-12-27 14:59

〔即時新聞／綜合報導〕因南韓總統朴槿惠身陷「閨蜜干政」風波，進而導致執政黨新世界黨分裂，黨內29名「反朴派」議員今日在國會召開記者會，宣布正式退黨，另組「改革保守新黨」。

根據南韓《韓聯社》報導，退黨議員在記者會宣布「改革保守新黨」建黨宣言，表示「改革保守新黨」將成為保守政黨的新核心，將積極有序地推動改革。然而建黨宣言也不忘批評新世界黨，指出黨內「親朴派」霸權主義勢力，已經忘掉保守的真正價值，且失信於民，罔顧真相及民意，成為總統踐踏憲政及閨蜜干政的工具之一。

而當初表達退黨意願的反朴派議員共有35人，其中一部分議員將於明年一月初，參加「第二批退黨行動」。