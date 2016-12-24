中國航母「遼寧號」到西太平洋遠訓 美日緊張了

中國第一艘航空母艦遼寧號（見圖）23日攜帶多架殲15戰鬥機和多型艦載直升機在黃海展開「跨海區」軍演任務。（美聯社）

2016-12-24 21:22

〔記者羅添斌／台北報導〕中國解放軍今天宣佈，航艦「遼寧號」及相關軍艦編組已展開跨海區的遠海訓練，今天並已一路從渤海、黃海航至東海某空域進行訓練，遼寧艦航艦編組及艦載戰機，更將開赴西太平洋海空域展開遠海訓練，勢必再度挑起中國與美日之間的緊張態勢。

解放軍今天上午表示，遼寧號航艦編組下一步將展開「跨海區」的遠海作戰訓練，由於可能會從台灣東部海域南下到南海海域進行訓練，或是從東海穿越日本宮古海峽到西太平洋海域訓練，美日及我國均全程關注共軍航艦動態。

今天晚間，解放軍發佈進一步訊息，解放軍海軍新聞發言人梁陽表示，12月24日，中國人民解放軍海軍遼寧艦編隊赴西太平洋海域開展遠海訓練，此次訓練是根據年度訓練計劃組織實施的。

解放軍航艦的動作，代表遼寧號航艦編組將會從東海穿越宮古海峽，到西太平洋海域演訓，加上航艦上載有多架「殲15型」艦載戰機及艦載直升機，這也讓解放軍的海空聯合戰力打擊範圍，突破傳統的第一島鏈限制。

根據中國官媒今天報導指出，遼寧號航艦編組昨天在由渤海、黃海開赴東海途中，進行了多項的作戰演練，包括戰機的空中對抗、空中加油以及海上整補等等，殲15艦載機也在某空域發射空對空及空對海飛彈進行作戰演練，多架艦載直升機也進行航艦起降演練。

我軍方官員今晚指出，軍方嚴密監控遼寧號航艦編組及艦載機的動態，並會視其航路航向進行必要的因應及處置。

至於遼寧號航艦編組在結束西太平洋海空域的遠海作戰訓練後，是會循原路線返回母港？還是繼續南下，繞過巴士海峽到南海進行下一階段的演練？軍方官員說，軍方會嚴密監控，請國人放心。