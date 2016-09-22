他這樣處理蟑螂 網友笑翻：邪惡力量永眠於此吧！

有人想要解除封印嗎？（圖擷取自推特）

2016-09-22 11:49

〔即時新聞／綜合報導〕抓到蟑螂時，你們會怎樣處理呢？這位網友的處理方式卻讓人會心一笑。

一名日本網友在推特分享圖片，只見圖片中一個碗就被黏在牆上，上面還寫著「封印」兩字；這讓推主笑說，聽到同居人的求救，說他抓到蟑螂後要我快點回去，沒想到看到的景象卻是這樣...。

網友見狀後也笑翻說：「然後打開來已經不見了」、「解除封印後可以獲得一堆蟑螂」、「誰要負責解開啊...」、「來自古老的邪惡力量啊，就這樣永眠於此吧！」

推特連結：

ゴキブリを"封印"した同居人…しかしそこには…