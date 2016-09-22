| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
軍情局少校遭策反當共諜 判74年半減至18年
 首頁 > 國際

他這樣處理蟑螂 網友笑翻：邪惡力量永眠於此吧！

有人想要解除封印嗎？（圖擷取自推特）

2016-09-22  11:49

〔即時新聞／綜合報導〕抓到蟑螂時，你們會怎樣處理呢？這位網友的處理方式卻讓人會心一笑。

一名日本網友在推特分享圖片，只見圖片中一個碗就被黏在牆上，上面還寫著「封印」兩字；這讓推主笑說，聽到同居人的求救，說他抓到蟑螂後要我快點回去，沒想到看到的景象卻是這樣...。

網友見狀後也笑翻說：「然後打開來已經不見了」、「解除封印後可以獲得一堆蟑螂」、「誰要負責解開啊...」、「來自古老的邪惡力量啊，就這樣永眠於此吧！」

推特連結：

這畫面讓推主笑翻。（圖擷取自推特）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 封印 推特 蟑螂
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜‧照燒豬排
天涼吃個蔬菜粥
苦瓜小檔案
意想不到汽水妙用
轉寄

標題：他這樣處理蟑螂 網友笑翻：邪惡力量永眠於此吧！


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月22日‧星期四‧丙申年八月廿二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.