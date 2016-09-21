NASA在火星拍到蛇？ 照片引發爭議與質疑
2016-09-21 16:09
有人發現好奇號拍攝的火星照片拍下類似蛇的生物。（圖擷自ufosightingsdaily.com）
〔即時新聞／綜合報導〕美國國家航空暨太空總署（NASA）火星探測車好奇號（Curiosity）日前傳回火星地形照，有人稱在其中一張照片上，發現外形似蛇的生物出現，引發討論。
國外的外星生物追蹤者指出，好奇號拍攝的火星照片中，一處拍到有類似蛇的長條物體從岩縫間鑽出，有些人推測是外星生物的觸手。對此，NASA否認，認為這是一種心理錯覺現象。陰謀論者認為，這是NASA掩蓋外星生命存在編的藉口。
由於照片中地形與美國西南部的沙漠有些相似，發現疑似蛇的影像，也引發另一派陰謀論者懷疑，「好奇號」其實根本就沒上火星，所謂的火星地形照其實是在地球某沙漠拍的。
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