曾震撼全球 袋鼠界馮迪索如今變成這樣…

現在的羅傑，垂垂老矣。（圖片擷取自《每日郵報》）

2016-09-20 10:59

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲袋鼠羅傑（Roger）曾經是全球最知名的袋鼠，牠渾身肌肉的模樣深植人心，但現在羅傑已經11歲，英姿不復、垂垂老矣。

《每日郵報》曾報導，住在澳洲北部保護區的羅傑，身高200公分、體重89公斤，魁梧無比。牠因為一張捏爆鐵桶的照片紅遍全球，負責照顧牠的保護區人員表示，羅傑接受過專業的搏鬥訓練，相當不好惹。

《每日郵報》報導，曾經壯碩無匹的羅傑，今年2月還英姿煥發，但現在的牠罹患關節炎且視力衰退。保育員表示，袋鼠的平均壽命是12歲，羅傑已經11歲，相當年邁。保育員感嘆地說，他所能做的就是好好照料羅傑，伴牠度過餘生。