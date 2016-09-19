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被Note 7炸傷 美男決提告三星求償

美國佛羅里達州男子斯特羅貝爾（Jonathan Strobel）放在口袋的Note 7突然爆炸，他決定提告三星公司。（圖擷自《ABC》）

2016-09-19  16:45

〔即時新聞／綜合報導〕美國佛羅里達州男子斯特羅貝爾（Jonathan Strobel）在本月9日將Note 7放在口袋裡，隨後手機卻爆炸讓他當場倒地不起。他決意向南韓三星提出告訴，成為全球首位因為Note 7爆炸事故提告的用戶。

據《ABC》報導，斯特羅貝爾透露當時他把Note 7放在褲子右邊的口袋，孰料手機突然爆炸，造成他的右腿嚴重燒傷，接下來的日子他因為傷勢感到極度痛苦。

斯特羅貝爾控訴，Note 7在製造時並沒有達到安全規範的標準，而三星明知手機會對用戶造成傷害，卻還是執意販售，因此他要對該公司求償超過1萬5000美金（約新台幣48萬元）的賠償費用。

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