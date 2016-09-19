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停不下來？ Note 7在中國傳出第二爆

韓國三星手機Galaxy Note 7在中國發生第二起爆炸意外。（圖擷自百度貼吧）

2016-09-19  11:01

〔即時新聞／綜合報導〕韓國三星手機Galaxy Note 7在世界各地頻傳爆炸，而中國版因為是由中國電池製造商ATL供應電池，所以三星始終表示是安全無虞的。不過，在昨日傳出第一起爆炸後，又發生第二起爆炸意外，讓中國民眾開始人人自危。

據《新浪財經》報導，先前發生爆炸的中國版珊瑚藍三星Note 7，是在使用時發生電池爆炸，當時並未充電；緊接著名為「喵星小丸子」的網友在百度貼吧上表示，自己的金色版Note 7也爆炸了。

按照「喵星小丸子」提供的圖片，可以看出爆炸後的Note 7的前面板嚴重燒焦，目前三星已對中國版Note 7進行調查，希望能確認爆炸的前因後果。

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