「我愛台灣」ON東京「山手線」
2016-09-17 15:59
東京環狀線JR捷運山手線的列車整列車廂張貼著「讚！台灣最高（最棒）」與「I love Taiwn」的廣告。（駐日特派員張茂森攝）
〔駐日特派員張茂森／東京17日報導〕台灣觀光大進擊！東京環狀線JR捷運山手線的列車整列車廂張貼著「讚！台灣最高（最棒）」與「I love Taiwn」的廣告，引起日本乘客的注目。
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