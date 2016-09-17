「我愛台灣」ON東京「山手線」

東京環狀線JR捷運山手線的列車整列車廂張貼著「讚！台灣最高（最棒）」與「I love Taiwn」的廣告。（駐日特派員張茂森攝）

2016-09-17 15:59

〔駐日特派員張茂森／東京17日報導〕台灣觀光大進擊！東京環狀線JR捷運山手線的列車整列車廂張貼著「讚！台灣最高（最棒）」與「I love Taiwn」的廣告，引起日本乘客的注目。