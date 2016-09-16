第一夫人挺前第一夫人！ 蜜雪兒將為希拉蕊站台

2016-09-16 21:10

〔編譯張沛元／綜合報導〕人氣居高不下的美國第一夫人蜜雪兒‧歐巴馬16日首度為民主黨總統候選人兼前第一夫人希拉蕊‧柯林頓站台，盼能為希拉蕊爭取到更多選票。

蜜雪兒將在維吉尼亞州北部喬治梅森大學校園舉行的一場集會上，說服支持她與歐巴馬總統的民眾，希拉蕊也值得他們惠賜一票。維吉尼亞州選民登記將於10月17日截止，蜜雪兒特地在截止日前親赴維州幫希拉蕊拉票。

儘管今年總統大選戰況激烈，蜜雪兒幫希拉蕊站台時將避免介入民主、共和兩黨間的口水戰，而是強調希拉蕊是非常適任的總統候選人。

蜜雪兒的公關主任莫拉雷斯女士說，蜜雪兒站台的重點，在於鼓勵關鍵搖擺州的選民，特別是年輕人與非裔美國人要去登記成為選民，以及一定要在11月時去投票；至於支持希拉蕊的發言，蜜雪兒將強調總統必備的資格與風範、美國人珍視的價值，以及對未來的共同冀望。