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國民「無條件月領國民所得」？ 芬蘭試辦、法國討論

2016-09-16  20:52

〔即時新聞／綜合報導〕芬蘭預計將在明年試辦發放「國民基本所得」，也就是無條件發給國民一定金額，讓國民滿足生活生活基本需求。對此，法國總理瓦爾斯（Manuel Valls）近日也提出，要把各項社會補助「整合成一筆國民所得」，在法國政界引起討論。

根據《中央社》報導，瓦爾斯15日表示，要把現有的社會補助都合併，以「國民基本所得」的形式，每個月無條件發給所有國民一筆金額，讓國民滿足生活基本所需。

法國公眾意見機構去年曾做過調查，有約6成的法國人贊成發放國民基本所得，不過如果要採取這項政策，除了可能必須增稅，也會取消現有的社會補助，包括低收入補助、老人補助、身心障礙補助、庇護補助、鰥寡補助等等。

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  • 法國總理瓦爾斯提出要把各項社會補助整合成一筆國民所得。（法新社）

    法國總理瓦爾斯提出要把各項社會補助整合成一筆國民所得。（法新社）

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