社群頭貼可檢測是否有憂鬱症 哈佛研究：70％準確率

美國哈佛大學及佛蒙特大學研究人員發現，可從用戶上傳照片所使用的濾鏡、色彩飽和度等數值，初步判定用戶是否有憂鬱症傾向，準確率高達70%。（示意圖，《CNN》）

2016-09-16 11:39

〔即時新聞／綜合報導〕未來科學家將可根據用戶上傳至社群網站照片的色調、濾鏡等，簡易測定用戶是否有憂鬱症等心理疾病的潛在因子。

根據《CNN》報導，來自美國哈佛大學和佛蒙特大學的研究人員發現，可以透過分析照片的亮度、色彩及使用的濾鏡，辨識出憂鬱症等心理疾病的徵兆，準確率高達70%。未來可望透過這項檢定來對用戶進行心理疾病的初階檢測。

研究人員分析了166名Instagram的用戶、近1萬3千張照片，其中有部分用戶臨床上確診為憂鬱症患者，發現照片亮度低、飽和度低及常用暗色「黑、灰、藍」等濾鏡的用戶，多已確診為憂鬱症病患或有潛在的憂鬱症傾向。相反的，使用色彩較鮮艷豐富、飽和度高濾鏡的用戶，個性多較為開朗，也比較不容易罹患憂鬱症。

專門研究情緒與焦慮的賓州大學教授瑟斯（Michael Thase）表示，利用社群媒體來做初步心理健康篩檢是一個平易近人、花費極低的好方式。「只怕有心人士拿這些個人資訊去做分析，並從患有憂鬱症的用戶身上賺取金錢」瑟斯說道，「能避免以上情況的話，這研究結果絕對是好事。」