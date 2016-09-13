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才昏倒竟馬上神采奕奕 希拉蕊被懷疑用「影分身」

美國民主黨總統候選人希拉蕊日前身體不適昏厥，數小時後現身時則神采奕奕、若無事然。現在網路上瘋傳前後兩人根本不是同一個人，懷疑希拉蕊雇用替身隱瞞病情。（擷取自《MorningLedger》）

2016-09-13  15:45

〔即時新聞／綜合報導〕美國民主黨總統候選人希拉蕊（Hillary Clinton）日前因身體不適疑似昏厥遭隨從攙扶上車，她於數小時後現身時，卻全無異狀，媒體比較了前後的照片，懷疑後來現身的根本不是希拉蕊本人，相關影片、照片隨即在網路上瘋傳。

希拉蕊11日在參加911恐攻紀念活動時，疑似由於身體不適發生昏厥情況，由3名隨從攙扶上車。數小時後，希拉蕊自行步出女兒雀兒喜（Chelsea Clinton）的寓所，向周圍群眾揮手致意，表示「我感覺棒透了，今天的紐約天氣很好」，過程中她還親切地跟一名小女孩互動並合照留影。

不過有眼尖的媒體檢視了現場影片，竟發現出現前後希拉蕊有眾多不同處，懷疑後者是希拉蕊的替身。網友列舉了多項疑點，如髮鬢、鼻梁、耳垂及手指長度等。正牌希拉蕊的髮鬢處髮線較高，替身則無；本尊的鼻梁是直挺的，而替身的鼻梁上略有菱角；其次本尊的耳垂較為單薄，替身的耳垂則飽滿許多。

網友們還找來了以前希拉蕊揮手的照片，與疑似冒牌貨的相片對比，正牌希拉蕊的食指明顯比無名指長，但替身的手則是無名指比食指長，被網友們視作關鍵的證據。

至於替身的身分，外界傳言可能是長相酷似希拉蕊的美國女子邦威爾（Teresa Barnwell），她曾被誤認成希拉蕊的雙胞胎妹妹而出名。邦威爾也因為長相酷似希拉蕊而經常獲得模仿節目的邀約，月入數十萬元。

相關影音：

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  • 網友找出數個疑點，包括額角的頭髮、鼻梁形狀及耳垂等。（擷取自推特）

    網友找出數個疑點，包括額角的頭髮、鼻梁形狀及耳垂等。（擷取自推特）

  • 左圖為正牌希拉蕊，耳垂處單薄，而被懷疑是替身的右圖耳垂飽滿。（擷取自《MorningLedger》）

    左圖為正牌希拉蕊，耳垂處單薄，而被懷疑是替身的右圖耳垂飽滿。（擷取自《MorningLedger》）

  • 左圖為正牌希拉蕊，明顯可見食指長於無名指，而右圖的「冒牌貨」卻是相反，無名只略長於食指。（擷取自《MorningLedger》）

    左圖為正牌希拉蕊，明顯可見食指長於無名指，而右圖的「冒牌貨」卻是相反，無名只略長於食指。（擷取自《MorningLedger》）

  • 有人懷疑希拉蕊替身的身分就是以「激似希拉蕊雙胞胎」走紅的美國女子邦威爾（左）。（擷取自《MorningLedger》）

    有人懷疑希拉蕊替身的身分就是以「激似希拉蕊雙胞胎」走紅的美國女子邦威爾（左）。（擷取自《MorningLedger》）

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