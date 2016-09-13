誰要這種觀光客！濟州島8中客 圍毆餐廳老闆娘

8名中國觀光客在韓國濟州島圍毆餐廳老闆娘。（圖擷取自《朝鮮日報》）

2016-09-13 12:04

〔即時新聞／綜合報導〕韓國濟州島9日晚上發生外國觀光客打人案件，8名中國觀光客在某間餐廳要飲用自帶的酒品，遭勸阻後竟圍毆餐廳老闆娘，把她打到腦出血。韓國官方統計，濟州島今年截止7月底止，外國人犯罪共有347人，其中240人為中國人，占了近7成，所犯的案件包括了殺人、性侵等。

根據《朝鮮日報》報導，濟州警方12日表示，本月9日下午10點25分左右，37歲陳姓中客等一行8人，在一家餐廳拿出自己攜帶的啤酒和燒酒要喝，被餐廳老闆的30歲許姓兒子勸阻，不聽勸後進而遭到驅趕，當53歲安姓老闆娘要求他們支付飯錢時，陳男一行人竟動手將她暴打，使安女因頭部撞到地面而腦出血。一干兇徒其中5人被羈押、其餘3人也限制出境。

報導指出，濟州島的外國人犯罪逐年上升，2011年為121人，2012年164人，2013年299人，2014年333人，2015年393人。其中，中國籍的犯罪者2011年為58人，2012年89人，2013年134人，2014年194人，2015年260人，儼然已是當地治安的主要亂源。