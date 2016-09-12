| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
股匯續雙殺 新台幣一度重貶近2角 台鐵又傳意外！自強號在永康站撞死人 Visa扮推手 行動醫療支付將上線
 首頁 > 國際

中俄今在南海軍演 專家：地點敏感恐吸引他國窺探

中國軍事專家指出，這次軍演規模龐大，屬「戰役級」，且演習地點敏感，預計將吸引部分國家窺探軍演內容。圖為示意圖。（路透）

2016-09-12  11:02

〔即時新聞／綜合報導〕中國和俄羅斯於今日起舉行代號為「海上聯合─2016」軍演，地點選在廣東省湛江市以東海空域，為期八天。中國軍事專家潘新毛指出，這次軍演規模龐大，屬「戰役級」，且參演裝備備受關注、演習地點敏感，預計將吸引部分國家窺探軍演內容。

根據《中新社》報導，潘新毛表示，中俄此次聯合軍演估模達到「戰役級」，俄國派出5艘艦艇，其中包括「無畏級」大型反潛驅逐艦，以及一支陸軍分隊中國則以南海艦隊為主力，包括水面艦艇部隊、兩棲作戰部隊、海軍航空兵等軍力，此外，中國會派出蘇30、殲11戰機，預料也將出動多架轟6K轟炸機。

針對演習區域部分，潘新毛認為此次軍演設在南海海域附近，演習海域十分敏感，並指稱菲律賓等國近年在南海不斷挑起爭端加上參演軍備精銳盡出，預計將吸引部分國家窺探軍演內容。

潘新毛指出，此次軍演重點在於聯合反潛和登陸作戰，主要在演練登陸作戰組織指揮、作戰程序和戰術，以及兩棲登陸兵力指揮、換乘以及灘頭攻擊等基本戰術。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 中國 俄羅斯 南海 聯合軍演 軍演
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
香煎去骨雞腿排
布根地紅番茄千層麵
這樣用橄欖油才正確
食材發芽還能吃嗎？
轉寄

標題：中俄今在南海軍演 專家：地點敏感恐吸引他國窺探


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月12日‧星期一‧丙申年八月十二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.