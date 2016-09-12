中俄今在南海軍演 專家：地點敏感恐吸引他國窺探

中國軍事專家指出，這次軍演規模龐大，屬「戰役級」，且演習地點敏感，預計將吸引部分國家窺探軍演內容。圖為示意圖。（路透）

2016-09-12 11:02

〔即時新聞／綜合報導〕中國和俄羅斯於今日起舉行代號為「海上聯合─2016」軍演，地點選在廣東省湛江市以東海空域，為期八天。中國軍事專家潘新毛指出，這次軍演規模龐大，屬「戰役級」，且參演裝備備受關注、演習地點敏感，預計將吸引部分國家窺探軍演內容。

根據《中新社》報導，潘新毛表示，中俄此次聯合軍演估模達到「戰役級」，俄國派出5艘艦艇，其中包括「無畏級」大型反潛驅逐艦，以及一支陸軍分隊中國則以南海艦隊為主力，包括水面艦艇部隊、兩棲作戰部隊、海軍航空兵等軍力，此外，中國會派出蘇30、殲11戰機，預料也將出動多架轟6K轟炸機。

針對演習區域部分，潘新毛認為此次軍演設在南海海域附近，演習海域十分敏感，並指稱菲律賓等國近年在南海不斷挑起爭端加上參演軍備精銳盡出，預計將吸引部分國家窺探軍演內容。

潘新毛指出，此次軍演重點在於聯合反潛和登陸作戰，主要在演練登陸作戰組織指揮、作戰程序和戰術，以及兩棲登陸兵力指揮、換乘以及灘頭攻擊等基本戰術。