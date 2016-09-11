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韓女買咖啡竟人間蒸發10天 獵人打獵意外救回

2016-09-11  22:55

〔即時新聞／綜合報導〕美紐澤西州一名韓裔女子金泰米（Tammy Kim）日前去星巴克後，竟就此人間蒸發，離奇失蹤，金泰米的家人們急得到處找，卻全無音訊，10天過去後，當大家以為金泰米凶多吉少，卻有獵人在森林尋獲她，而且，她還活著！

綜合媒體報導，當地時間9月1日時，金的爸爸載她到星巴克，看著她下車後，金竟就此失去音訊，警察緊張的到處搜索，卻只發現她的手機以及筆記型電腦被丟在離星巴克3英哩處，儘管問遍眾人，金的父母也在城內貼滿海報，但金就像是蒸發了一般，竟沒有人說得出她去了哪裡。

然而昨（10）日卻有數名獵人在奧格登斯堡（Ogdensburg）的森林深處發現她，警方表示，發現時她全身赤裸，但沒有被侵犯的跡象，目前已經送醫接受治療，儘管目前警方不願透露金的身體狀況，不過她的家人皆表示金已經在慢慢好轉中，暫時沒有生命危險。

金的媽媽也特別向媒體表示，她們非常感謝獵季的開始，也謝謝社會大眾的關懷，而當地警方仍然在試圖釐清金失蹤的原因。

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  • 韓裔女子金泰米（Tammy Kim）日前去星巴克後，竟就此人間蒸發，離奇失蹤，直到昨日意外被打獵的獵人救回。（圖擷自每日郵報）

    韓裔女子金泰米（Tammy Kim）日前去星巴克後，竟就此人間蒸發，離奇失蹤，直到昨日意外被打獵的獵人救回。（圖擷自每日郵報）

  • 當地時間9月1日時，金的爸爸載她到星巴克，看著她下車後，金竟就此失去音訊。（圖擷自每日郵報）

    當地時間9月1日時，金的爸爸載她到星巴克，看著她下車後，金竟就此失去音訊。（圖擷自每日郵報）

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