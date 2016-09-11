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市長遭違紀調查 天津日報：堅決擁護和服從習近平

2016-09-11  11:16

〔即時新聞／綜合報導〕中國天津市長黃興國昨天遭到中央違紀調查，他在政壇被歸到江澤民一派的觀點，隨即在政壇流竄，今天一早，《天津日報》就發表社論「堅決擁護和服從中央決定」，特別指述是以習近平為總書記的黨中央，強調這是「正確的政治方向」。

《天津日報》發表評論指出，全市各級黨組織和黨員幹部，一定要把思想和行動統一到中央決定和要求上來，始終與以習近平同志為總書記的黨中央保持高度一致…特別是在大是大非面前堅定政治立場」；強調這是「正確的政治方向」。

評論並指出，中央做出對黃興國進行組織調查的決定，充分表明無論是什麼人、無論擔任什麼職務，只要違反黨紀國法，都會受到嚴肅查處，…一定要深刻吸取黄興國涉嫌嚴重違紀的教訓…充分認識反腐敗鬥爭的嚴峻複雜形勢，始終保持清醒頭腦。

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  • 中國天津市長黃興國遭違紀調查，《天津日報》發表社論擁有習近平（圖）。（美聯社）

    中國天津市長黃興國遭違紀調查，《天津日報》發表社論擁有習近平（圖）。（美聯社）

  • 中國天津市長黃興國（圖）遭違紀調查，《天津日報》發表社論擁有習近平。（圖擷取澎湃新聞）

    中國天津市長黃興國（圖）遭違紀調查，《天津日報》發表社論擁有習近平。（圖擷取澎湃新聞）

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