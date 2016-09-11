市長遭違紀調查 天津日報：堅決擁護和服從習近平
2016-09-11 11:16
〔即時新聞／綜合報導〕中國天津市長黃興國昨天遭到中央違紀調查，他在政壇被歸到江澤民一派的觀點，隨即在政壇流竄，今天一早，《天津日報》就發表社論「堅決擁護和服從中央決定」，特別指述是以習近平為總書記的黨中央，強調這是「正確的政治方向」。
《天津日報》發表評論指出，全市各級黨組織和黨員幹部，一定要把思想和行動統一到中央決定和要求上來，始終與以習近平同志為總書記的黨中央保持高度一致…特別是在大是大非面前堅定政治立場」；強調這是「正確的政治方向」。
評論並指出，中央做出對黃興國進行組織調查的決定，充分表明無論是什麼人、無論擔任什麼職務，只要違反黨紀國法，都會受到嚴肅查處，…一定要深刻吸取黄興國涉嫌嚴重違紀的教訓…充分認識反腐敗鬥爭的嚴峻複雜形勢，始終保持清醒頭腦。
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
國際‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 綜藝教父黃義雄驚傳逝世 江蕙哀痛送恩人
- 拆市場侵害人權？陳菊嘆：評語快讓我不認識自己
- 被喊「大白鯊來了」 小甜甜曾遭幼稚園老師霸凌
- 楊梅、八德、龜山 將辦非營利幼兒園
- 交貨前夕退訂千顆憨兒月餅 空軍松指部致歉
- 大學博覽會 溫柔敦厚中文系
- 挑戰巔峰！3千自行車好手 攻海拔3275M武嶺
- 訂月餅風波 協進會人員盼大家別再指責空軍
- PM2.5管制門檻高 環署挨批打假球
- 因購憨兒月餅被稱讚 陽岱鋼的回應讓網友直呼感動
- MLB》超狂！對手故意四壞球 洋基菜鳥照樣敲出去（影音）
- 安全性行為 全程戴套防梅毒上身
- 副總統陳建仁 聖心堂做彌撒
- 柯P家也是高潛勢區
- 自由廣場》軍公教就是這樣被污名化的
- 被退學、被資遣… 林大涵:直到第三次失敗 才覺得學到很多
- 看到妮妮慘被罵 陽帆阻止女兒進演藝圈
- 〈圖文專欄〉喜歡你 更愛自己
- 中藥調理體質 減少汗皰疹反覆發作
- 焦點評論／清倉換水 署長必須離開
- 全台土壤液化圖 分階段公布
- 〈徵文大拼盤〉想玩電玩 也沒那麼難
- 滅火器接力路跑33公里 楊大正操1.5小時擦汗苦笑
- 塑膠袋變禮服 鋁罐還能穿出夏威夷草裙風
- 星夫妻好「性」奮 自爆在BBC更衣室做愛被抓包
- 微小說 蜜語
- 10月修菸害防制法 菸價漲定
- 陳傑憲「突然」守外野 找鎧文應急
- 舉辦軍人節活動後 國防部收到兩廳院「罰單」
- 自由廣場》宮女二進宮
- 愛的感謝狀 黃昏的故鄉
- 費南德茲飆14k 克蕭復出吞敗
- 台灣拔河隊 世界盃女子500公斤4連霸！
- 為抓寶可夢 「好媽媽」酒駕恐罰9萬
- 印尼女想殺雇主 又擔心阿公阿嬤
- 談判亮槍3人嚇住14人 快打部隊通逮
- 聽叫號聲衝櫃台 錢包放補褶機上被摸走
- 性侵印尼女看護雇主落網 檢方將聲請羈押
- 十全果菜市場拆遷 正反各說各話
- 「熟男」、「熟女」戶籍有認證！高市目前473人
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：市長遭違紀調查 天津日報：堅決擁護和服從習近平
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分