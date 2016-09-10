同學眼中的正妹老師 竟因為這個與學生車震…

24歲的代課老師海格琳（Mary Beth Haglin）。（圖取自每日郵報）

2016-09-10 09:28

〔即時新聞／綜合報導〕美國一名24歲的正妹女老師與男學生車震吃上官司，她說自己是因為男學生的告白便利貼，才開始這段畸戀。

《每日郵報》報導，美國愛荷華州24歲的代課老師海格琳（Mary Beth Haglin），在華盛頓高中（Washington High School）任教，她因為年輕貌美，在任教期間收到17歲男同學的告白便利貼，內容寫著：「我好愛妳，我的女王」。她難忍男學生誘惑，與之在公園車震，被同學發現後遭學校停職並挨告。

報導指出，海洛琳的案件將於11月開庭，如果被判有罪，她將面臨2年徒刑並被登記為性侵犯10年。