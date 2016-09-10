政院提供300億救觀光 業者仍怒：我們不是要錢

中客來台人數減少，行政院宣布將提供300億元優惠貸款給觀光產業。（資料照，記者盧賢秀攝）

2016-09-10 08:09

〔即時新聞／綜合報導〕中客來台人數減少，行政院宣布將提供300億元優惠貸款給觀光產業，不過業者認為這紓困貸款根本沒用，百萬觀光產業自救大遊行活動發言人田一修怒言：「政府到底有沒有聽懂？我們要的不是錢、是客源！」

《聯合報》報導，田一修指出，若執政黨想未來繼續執政，請聽聽業者的心聲產業，不是只有挹注資金就能救，「我們要的是釣竿，不是要魚！但政府連釣竿都把我們折斷了，我們要怎麼抓魚？」

南投縣旅館同業公會公會理事長林志穎、台東富野飯店董事長劉清郎等業者則說，300億旅遊紓困能解決眼前被銀行斷頭借不到錢的問題，但這是治標不治本的方式，而且貸款還是要還，沒有客源要怎麼還錢？業者需要的是源源不絕的遊客，政府應幫忙開闢客源。

南投縣副縣長陳正昇強調，救觀光要從改善兩岸著手才是王道，政府應從病源下手，只要兩岸關係舒緩，來台中客人數就可回升。