政院提供300億救觀光 業者仍怒：我們不是要錢
2016-09-10 08:09
中客來台人數減少，行政院宣布將提供300億元優惠貸款給觀光產業。（資料照，記者盧賢秀攝）
〔即時新聞／綜合報導〕中客來台人數減少，行政院宣布將提供300億元優惠貸款給觀光產業，不過業者認為這紓困貸款根本沒用，百萬觀光產業自救大遊行活動發言人田一修怒言：「政府到底有沒有聽懂？我們要的不是錢、是客源！」
《聯合報》報導，田一修指出，若執政黨想未來繼續執政，請聽聽業者的心聲產業，不是只有挹注資金就能救，「我們要的是釣竿，不是要魚！但政府連釣竿都把我們折斷了，我們要怎麼抓魚？」
南投縣旅館同業公會公會理事長林志穎、台東富野飯店董事長劉清郎等業者則說，300億旅遊紓困能解決眼前被銀行斷頭借不到錢的問題，但這是治標不治本的方式，而且貸款還是要還，沒有客源要怎麼還錢？業者需要的是源源不絕的遊客，政府應幫忙開闢客源。
南投縣副縣長陳正昇強調，救觀光要從改善兩岸著手才是王道，政府應從病源下手，只要兩岸關係舒緩，來台中客人數就可回升。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
- 政院提供300億救觀光 業者仍怒：我們不是要錢
- 北韓第五度核試 威力達廣島原爆7成
- 北韓展示軍事野心 逼美回談判桌
- 美小黨總統候選人 瞎問「阿勒坡是什麼」
- 《中英對照讀新聞》Wooden sculpture of London goes up in flames to mark Great Fire anniversary 倫敦木雕毀於一燼 以誌「大火」週年
網友回應
熱門新聞
- 轉任北京故宮惹議 馮明珠：沒違法，故宮沒機密
- 熱帶性低壓可能成颱風 預計下週影響台灣
- 世界盃室外拔河賽 台灣隊奪第3金
- 畜牧場限制下修 新園里民赴議會抗議
- 較前年增三億 雲林去年農產值冠全國
- 港口社區 幫寄居蟹募新家
- 月餅稽查 ２件防腐劑超量
- 肇事熱點改善 4路口不減反增
- 北市國宅保值排行榜 成功國宅居首
- 兆豐案蔡友才4度應訊 深夜300萬元交保
- 蔡友才涉案情節升高 檢認定「從頭到尾都知情」
- 人生護理站 小娜與她的母親
- 南投縣19天8人車禍亡 酒駕占一半
- 海巡屏東艦 中秋連假開放參觀
- 數位宅妝新風潮 建商銷售添利器
- 股匯雙殺 台幣重貶2.24角
- 小女警使拖字訣 逮140公斤胖慣竊
- Fed升息疑慮 道瓊暴跌近 400 點
- 捕蜂捉蛇 吃不「消」
- 黑幫涉恐嚇 警4小時來回台馬逮人
- 關懷社福院童 南市議會送慰問金傳愛
- 苗縣府融資平台42億用罄 包商請無款
- D5、聯勤信義 以地易地
- 黃琪扮名媛唬飯店 低價住頂級套房
- 《觀察筆記》K20
- 台灣好行學生半價 周邊消費優惠
- 美防長：因應北韓核危機 大陸是關鍵
- 布袋遊艇港促參案 議約1年恐破局
- 加強髒亂點稽查 清潔人員屢被罵
- 第2所國中小 鹿江107學年招生
- 闖紅燈單月破2000件 警籲自律
- 8%推早午餐 W Hotel拋媚艷午茶
- 新光─旗津航線 10月可望復航
- 家長團體百花齊放 台家盟成立
- 「劉媽媽」兒出脫金店面 大賺2億
- 單親媽找工作 中秋活動牽線
- 私立托嬰補助市府擬加碼 收費上限業者有疑慮
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Sports chief seeks to stop resignations
- 一場大雨 市區、吉安多處積水
- 市府喊輔導青創 民團籲開放空間
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：政院提供300億救觀光 業者仍怒：我們不是要錢
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分