男子聲稱受IS指示 持汽油罐攻擊雪梨歌劇院

一名在雪梨歌劇院前廣場巡邏的安全女警。（法新社）

2016-09-09 18:00

〔編譯周柏憲／綜合報導〕一名男子8日在雪梨歌劇院前廣場形跡詭異，遭安全警衛盤查，該名男子聲稱，他收到激進組織伊斯蘭國IS的指示到歌劇院進行攻擊。經法官審理後，男子被送往醫院做心理評估。

《美聯社》和澳洲版《每日電訊報》報導，這名背著後背包、攜帶兩瓶汽油罐的18歲的男子在雪梨歌劇院形跡可疑，被警衛盤查時蹦出「偏激言論」，說是IS指示他展開攻擊。今日這名男子在雪梨中央地方法院受審也說，「我會來這，是因為IS要我展開攻擊。」但是法官並未完全採信其說法，下令要求這名男子接受精神狀態檢查。

該名男子被逮捕的時間點相當敏感。報導指出，前幾日伊斯蘭國才呼籲其「孤狼」追隨者在澳洲的地標行刺、槍殺、下毒、以及開車輾過澳洲人。

IS寫道，「在（墨爾本）布朗斯威克街、賓士鎮市、邦戴海灘把他們殺光光。也在墨爾本板球場、雪梨板球場、雪梨歌劇院、甚至是後院對他們殺無赦。」