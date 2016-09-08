菲律賓再破地下製毒廠 豬舍旁逮7名中國嫌犯

菲律賓緝毒署在距首都馬尼拉約100公里的一處養豬舍旁，破獲一個地下製毒廠，警方當場逮捕7名中國籍嫌犯。（圖截自Inquirer.net）

2016-09-08 10:35

〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）上任數個月來，以強硬手段打擊毒犯組織。有外媒報導指出，菲國緝毒署在距首都馬尼拉約100公里的一處養豬舍旁，破獲一個地下製毒廠，內有數十公斤的製毒原料，警方當場逮捕7名中國籍嫌犯。

綜合外媒報導，菲律賓緝毒署於昨天（7日）破獲這座位於班巴加（Pampanga）馬加蘭鎮（Magalang）的製毒廠，在製毒廠的地下室中發現了大量的製毒原料，一旦製毒成功可產生約30公斤的安非他命。警方當場逮捕7名中國籍嫌犯押回調查，另外，還有5名未成年的嫌犯子女也被一併帶回。

菲國緝毒署表示，2個月前接獲民眾密報，警方展開監控製毒廠確認情報後，最後才得以順利破案。製毒廠之所以設於農田當中的倉庫，是因倉庫旁邊有一座飼養上千頭豬的豬舍，嫌犯想利用豬舍的臭味掩飾製毒產生的氣體。

菲國警方在製毒廠的地下室中發現了大量的製毒原料，一旦製毒成功可產生約30公斤的安非他命。（圖截自Inquirer.net）