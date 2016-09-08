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俄戰機升空攔截 與美軍機擦身而過僅3公尺

美國國防部指出，俄國Su-27戰鬥機7日在黑海上空攔截美國偵察機，兩機擦身而過時僅3公尺。圖為Su-27戰鬥機。（路透）

2016-09-08  09:47

〔即時新聞／綜合報導〕美國國防部指出，俄國Su-27戰鬥機7日在黑海上空攔截美國偵察機，兩機擦身而過時僅3公尺，美國官員批評俄方此舉「既危險又不專業」。

根據英國《BBC》報導，美國國防部發言人戴維斯（Jeff Davis）指出，當時美國一架P-8海神式海上巡邏機在黑海上空的國際空域進行例行訓練，俄羅斯一架Su-27戰鬥機卻近身攔截，稍有不慎就可能發生相撞意外，戴維斯強調：「此行動提升不必要的緊張局勢，還可能導致誤判或事故產生。」一名匿名美國官員指出，兩機攔截時最近距離僅3公尺，十分危險。

不過俄羅斯國防部反駁美國軍方說法，強調當時P-8海神式海上巡邏機正朝向俄國領空航行，當時俄軍戰機飛近巡邏機確認其機翼編號，隨後戰機急轉彎飛離空域。

美國國防部發言人戴維斯指出，當時一架P-8海神式海上巡邏機在黑海上空進行例行訓練，卻遭到俄軍軍機攔截。圖為P-8海神式海上巡邏機。（圖擷取自BBC）

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