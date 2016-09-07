前AV女優為圓歌手夢 她不改名勇敢面對
結城莉娜直言：「如果我不當我自己的話，寫出來的歌又怎麼能激勵別人？」選擇面對過去，持續在歌手之路邁進。（圖擷取自YouTube）
〔即時新聞／綜合報導〕AV女優在幕前光鮮亮麗，但他們「引退」後的生活卻鮮為人知，日本東京電視台節目日前訪問到一位30歲、名為莉娜（リナ）的女性，表示自己是位歌手，但她卻希望工作人員不要在網路搜尋她的名字，沒想到她就是前AV女優結城莉娜（結城リナ），但她選擇勇敢面對過去，使用本名繼續追尋歌手夢。
東京電視台的綜藝節目《家、ついて行ってイイですか？》會在夜間車站與路人攀談，以拍攝家中情況為條件，幫他們出計程車費，這次則是訪問到一位名為莉娜的30歲女性，當她被問到是什麼職業時，表明自己是位歌手，隨後她則說與其是歌手，不如說是「尼特族」，並表示自己用結城莉娜為名進行活動，不過她卻希望工作人員不要去搜尋自己的名字。
抵達住處後，在住處前面停著一台露營車，莉娜表示這台露營車是自己當時一口氣付清400萬日圓所買下的，不過這樣的財力也令人好奇，隨後她則娓娓道來，表示自己在2005年到2008年曾經是AV女優，當時因為想要達成自己當歌手的夢想，所以想要先有一筆積蓄，於是在4年AV生涯中存了1000萬日圓，當時自己除了存錢之外每個月還能給10到20萬的孝親費，當自己有了積蓄，可以朝音樂夢想前進時，她從AV生涯引退，沒想到卻遇到更大的難題。
不過因為她以本名「結城莉娜」推出AV作品，當大家聽到她的歌聲想要了解她時，搜尋名字都會出現AV相關資訊，導致她作為歌手、尋求演出時處處碰壁，當工作人員問他為什麼不改名的時候，她眼光泛淚地說：「如果我不當我自己的話，寫出來的歌又怎麼能激勵別人？假如我今天不當『結城莉娜』的話，我的音樂就沒有意義了。」選擇勇敢面對過去的做法也讓節目來賓十分佩服。
前AV女優結城莉娜選擇勇敢面對過去，使用本名繼續追尋歌手夢。（圖擷取自Dailymotion）
結城莉娜當了4年AV女優，卻導致她作為歌手、尋求演出時處處碰壁。（圖擷取自Dailymotion）
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