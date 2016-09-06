每日服用維他命D 可大幅降低氣喘發作率

2016-09-06 18:25

〔編譯周柏憲／綜合報導〕全球高達3億人口受氣喘之苦。根據一項目國際試驗研究指出，每日服用維他命D和平時治療氣喘的藥物，可以大幅降低嚴重氣喘發作機率。

《路透》、《BBC》報導，此項試驗涵蓋美國、加拿大、日本、波蘭和英國等國，結果指出，維他命D可以減少3%-6%氣喘發作、需要送到醫院醫治的機率；至於使用類固醇治療氣喘的病患，每人每年氣喘發作的次數由0.44次降至0.28次。

該試驗計畫主持人、倫敦瑪麗皇后大學呼吸道感染與免疫教授馬蒂諾（Adrian Martineau）表示，試驗對象多為中度和輕度氣喘患者，重度者僅有3人，因此維他命D是否能適用重度氣喘患者仍待證實。

馬蒂諾也表示，服用維他命D是否只對缺乏維他命D的氣喘病患有益，目前並不清楚，未來還需進一步研究，「接下來數個月就有結果。」

此研究也提醒，每日服用維他命D雖然可以減低氣喘發作機率，但是維他命D無法加強肺部功能和減緩平日的氣喘症狀。

維他命D小檔案：

●維他命D被稱為「陽光維他命」，人體肌膚接受陽光照射時，體內產生維他命D。

●維他命D可透過富含油脂的魚類、雞蛋、以及強化穀物（fortified cereals）等食物攝取。

●英國五分之一成人和六分之一孩童被認為維他命D攝取不足。

●若維他命D攝取量不足恐導致骨質疏鬆，孩童則可能患上佝僂病。

●維他命D可以加強免疫、減緩發炎。

（整理自BBC）