傳俄國研發超強核彈 「撒旦-2」威力可摧毀法國
2016-09-05 07:12
更有分析指出，俄國目前正發展核彈「撒旦-2」，其威力是當年日本廣島與長崎原子彈的2千倍。（圖截自太陽報）
〔即時新聞／綜合報導〕近年來俄羅斯不斷擴充軍事裝備，更引發烏克蘭危機且吞併克里米亞半島，甚至介入敘利亞內戰。有外媒報導指出，美國軍事安全專家指出，透過衞星圖像，發現俄國中西部烏拉山脈疑似正在建造核武碉堡，很可能正積極為核子戰爭做準備。
綜合外媒報導，有軍事安全專家透過衞星圖像分析，發現俄國中西部烏拉山脈的亞曼套山（Mount Yamantau）附近一座巨大掩體設施，疑似正在建造核武碉堡。且更有分析指出，俄國目前正發展極具破壞力的核彈「撒旦-2」（Satan-2），其威力是當年日本廣島與長崎原子彈的2000倍，足以摧毀等同法國或是美國德州大的面積。
一名美國官員也指出，其實早從數年前，俄國就在全國各地興建10多個核武碉堡，疑似積極為核戰做準備。但俄國方面則聲稱，這些設施的建造只是國防戰略用途而已。
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