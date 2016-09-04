難民潮「趨近極限」 歐盟：國際社會應分攤責任
2016-09-04 23:46
〔即時新聞／綜合報導〕歐洲理事會主席圖斯克（Donald Tusk）今（4）日在杭州舉行的二十國集團（G20）高峰會的記者會上表示，歐洲接受新一波難民潮的能力正「趨近極限」，因此他敦促廣大國際社會能夠分擔歐洲正面對的難民潮危機。
根據《法廣網》指出，去年許多難民大量湧入歐洲，大多是為了逃離敘利亞內戰欲尋求庇護。不過對於歐洲各國來說，難民潮議題也演變成燙手山芋。由於一連串伊斯蘭好戰分子的恐怖攻擊，加上反全球化的情緒高漲，對這些難民而言，歐洲的環境也變得越來越不友善。
圖斯克認為，全球有6500萬人流離失所，G20的國家都應依照比例分擔責任，他表示，包括中國在內的20個國家，均有足夠的時間讓各方討論這些問題，並呼籲移民國家提供財務上的支持與發展援助，只有靠全球的努力才能發展出好的成果。
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